Легенда Динамо раскритиковал решение экс-наставника сборной Украины вызвать в команду Армении футболистов из чемпионата России 8 марта, 16:46 Сабо не разделяет взгляды Петракова (Фото:ТК Футбол)

Легенда украинского футбола Йожеф Сабо отреагировал на решение экс-наставника сборной Украины, а теперь главного тренера сборной Армении Александра Петракова вызвать в команду игроков по чемпионату России.

Об этом сообщает FanDay.

Петраков вызвал в сборную Армении на матчи отбора Евро-2024 четырех игроков, выступающих в чемпионате России: Хорена Байрамяна из Ростов, Эдуарда Сперцяна из Краснодара, Георгия Арутюняна из Краснодар-2 и Наира Тикнизяна из Локомотива, который имеет российский паспорт и выступал за юношескую сборную России.

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«Я против того, чтобы вызвать таких футболистов. Считаю, что с российскими футболистами, как и со всеми их жителями, следует прекратить какие-либо отношения.

Как можно после этих зверств иметь с ними нечто общее? Если он это сделал, я не знаю по каким соображениям, настоящий украинец этого не сделал бы", — сказал Сабо.

1 января этого года у Александра Петракова завершился контракт со сборной Украины, после чего Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении с ним сотрудничества.



После этого Петраков стал главным тренером сборной Армении.

