«Он провел отличный сезон». Звезда Баварии назвал фаворита на Золотой мяч-2022

5 октября, 20:22
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Мане считает фаворитом на награду Бензема (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Мане считает фаворитом на награду Бензема (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Звездный форвард Баварии Садио Мане назвал главного претендента на Золотой мяч, который вручается лучшему футболисту в сезоне.

По мнению Мане, лучшим футболистом прошлого сезона был нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема, сообщает L'Équipe.

В качестве аргумента сенегальский форвард назвал победу Реала в Лиге чемпионов, где Бензема стал лучшим бомбардиром и игроком турнира.

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"Честно, думаю, что Карим заслужил его в этом году. Он провел отличный сезон в Реале, выиграл Лигу чемпионов. Считаю, что он без вопросов заслужил его, и я рад за него.

Да, я выиграл Кубок Африки, это было облегчением для меня и всей страны, и я действительно счастлив, что выиграл вместе со своей страной. Но я думаю, что приз заслужил Карим, искренне верю в это", - сказал Мане.

Ранее сообщалось, что действующий обладатель Золотого мяча форвард ПСЖ Лионель Месси впервые с 2005 года не был номинирован на награду.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Карим Бензема ФК Реал Мадрид Бавария (Мюнхен) Золотой мяч Садио Мане

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