Бавария объявила о подписании одного из лидеров Ливерпуля

18 июня, 03:23
Цей матеріал також доступний українською
Мане обойдется Баварии в 40 млн евро — СМИ (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Мане обойдется Баварии в 40 млн евро — СМИ (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Звездный нападающий Ливерпуля Садио Мане переходит в Баварию.

О подписании сенегальского футболиста Sky Sport Deutschland сообщил спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич.

https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1537843858998009860

«Да, он перейдет», — отметил функционер.

Читайте также:

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Нуньес забил 26 голов в 28 матчах (Фото:ФК Бенфика) Ливерпуль договорился о переходе одноклубника Яремчука за рекордную сумму в истории клуба

По информации The Guardian, за продажу 30-летнего игрока, чей контракт заканчивался летом 2023 года, Ливерпуль в сумме получит более 40 млн евро.

Видео дня

Мане выступал за английский клуб с лета 2016 года, где выиграл титул чемпиона Англии, Кубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу чемпионов. В его активе 120 голов и 48 результативных пасов в 269 матчах.

Ранее сообщалось, что лидер Динамо Виктор Цыганков рассматривается Ливерпулем как потенциальная замена Мане.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Трансферы ФК Ливерпуль Бавария (Мюнхен) Садио Мане

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X