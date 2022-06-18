Бавария объявила о подписании одного из лидеров Ливерпуля 18 июня, 03:23 Цей матеріал також доступний українською Мане обойдется Баварии в 40 млн евро — СМИ (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Звездный нападающий Ливерпуля Садио Мане переходит в Баварию.

О подписании сенегальского футболиста Sky Sport Deutschland сообщил спортивный директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич.

«Да, он перейдет», — отметил функционер.

По информации The Guardian, за продажу 30-летнего игрока, чей контракт заканчивался летом 2023 года, Ливерпуль в сумме получит более 40 млн евро.

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Мане выступал за английский клуб с лета 2016 года, где выиграл титул чемпиона Англии, Кубок Англии, Кубок английской Лиги и Лигу чемпионов. В его активе 120 голов и 48 результативных пасов в 269 матчах.

Ранее сообщалось, что лидер Динамо Виктор Цыганков рассматривается Ливерпулем как потенциальная замена Мане.

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