Российский одноклубник Забарного решил покинуть Пари Сен-Жермен — СМИ

20 октября, 19:01
Поделиться:
Сафонов и Шевалье — вратари ПСЖ (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Сафонов и Шевалье — вратари ПСЖ (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов раздумывает над тем, чтобы покинуть французский клуб.

Читайте также:
Тест на память: Забарный принял участие в челлендже ПСЖ, украинец провалил задание — видео

Сафонов недоволен отсутствием игровой практики в нынешнем сезоне, пишет L'Équipe.

Россиянин не провел еще ни одного матча в текущей кампании. Он рассчитывал, что сможет конкурировать за место в старте после того, как ушел основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма, однако главный тренер ПСЖ Луис Энрике полностью доверяет новичку Люке Шевалье.

Реклама

Сообщается, что Сафонов рассказал ближайшему окружению о желании покинуть ПСЖ.

Вратарь сборной РФ выступает в парижском клубе с 2024 года. Его контракт рассчитан до конца сезона 2028/29.

Читайте также:
Более 8 млн просмотров. ПСЖ показал забавное видео с Забарным, которое завирусилось в сети

Напомним, летом этого года игроком ПСЖ стал защитник сборной Украины Илья Забарный.

Сообщалось, что руководство парижан пыталось избавиться от Сафонова в летнее трансферное окно, но тот не хочет покидать клуб.

Забарный рассказывал, какие у него отношения с российским вратарем.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Илья Забарный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies