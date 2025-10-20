Российский голкипер Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов раздумывает над тем, чтобы покинуть французский клуб.

Сафонов недоволен отсутствием игровой практики в нынешнем сезоне, пишет L'Équipe.

Россиянин не провел еще ни одного матча в текущей кампании. Он рассчитывал, что сможет конкурировать за место в старте после того, как ушел основной голкипер Джанлуиджи Доннарумма, однако главный тренер ПСЖ Луис Энрике полностью доверяет новичку Люке Шевалье.

Сообщается, что Сафонов рассказал ближайшему окружению о желании покинуть ПСЖ.

Вратарь сборной РФ выступает в парижском клубе с 2024 года. Его контракт рассчитан до конца сезона 2028/29.

Напомним, летом этого года игроком ПСЖ стал защитник сборной Украины Илья Забарный.

Сообщалось, что руководство парижан пыталось избавиться от Сафонова в летнее трансферное окно, но тот не хочет покидать клуб.

Забарный рассказывал, какие у него отношения с российским вратарем.