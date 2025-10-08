Самолет с футболистами сборной Бразилии не долетел до Сеула и совершил аварийный разворот из-за трещины в иллюминаторе

Бруну Гимараеш и Жоэлинтон с приключениями добираются до Сеула (Фото: nytimes.com)

Игроки Ньюкасла Бруну Гимараеш и Жоэлинтон пережили неприятное авиапроисшествие на пути в Сеул, где должны были присоединиться к сборной Бразилии.

Их рейс был вынужден совершить экстренный разворот из-за трещины в иллюминаторе — самолет вернулся в Амстердам, сообщает The Sun.

Теперь футболисты будут лететь в Сеул отдельными рейсами. Гимараеш планирует добраться до Южной Кореи через пересадку в другой европейской стране, а Жоэлинтон ожидает рейс из Амстердама. Из-за этого оба футболиста рискуют опоздать на тренировку сборной Бразилии.

Бразилия сыграет товарищеский матч против Южной Кореи в пятницу, 10 октября. После этого Гимараеш и Жоэлинтон со сборной отправятся в Токио на матч с Японией, который состоится 14 октября, а затем вернутся в Ньюкасл, чтобы подготовиться к игре против Брайтона 18 октября.

Ранее главный тренер Бразилии Карло Анчелотти назвал условие для Неймара, чтобы попасть на ЧМ-2026.