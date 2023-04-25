В Германии загорелся самолет с футболистками Арсенала — фото 25 апреля, 11:48 Футболистки добрались до Лондона на следующий день (Фото:REUTERS/Cathrin Mueller)

Самолет с женской командой лондонского Арсенала на борту загорелся перед вылетом из аэропорта Брауншвейг-Вольфсбург.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел, когда Арсенал возвращался в Лондон после матча Лиги чемпионов против Вольфсбурга (2:2).

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На взлетно-посадочной полосе под левым двигателем самолета вспыхнуло пламя. Футболисток пришлось эвакуировать, и они провели еще один день в Германии, после чего успешно долетели в Лондон другим рейсом.

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«Мы хотели бы поблагодарить персонал самолета и аэропорта за помощь», — говорится в сообщении клуба.



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