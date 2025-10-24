«Знают, что Шовковского может не быть». Экс-звезда сборной Украины разозлился на Динамо из-за разгромного поражения в Турции

Киевляне пропустили уже в начале встречи, а в конце первого тайма турки удвоили свое преимущество. Во второй половине игры команда Шовковского не смогла исправить ситуацию, а хозяева закрепили преимущество еще одним взятием ворот.

Это уже второе поражение Динамо в третьем по престижности еврокубке. К тому же у команды продолжается безвыигрышная серия в УПЛ — пять ничьих подряд.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко автор первого гола сборной Украины Иван Гецко объяснил причины провала киевского клуба и назвал возможный способ разрешения ситуации.

— Динамо разгромно проиграло в Турции.

Это катастрофа. У меня нет другого слова. Такого кризисного Динамо я не видел уже лет десять, если не больше. В таком состоянии, как оно сейчас, — это полный крах.

— Почему не становится лучше, по вашему мнению?

Скорее всего, причина в психологии. Она где-то упала, и надо поднять ее на определенный уровень, но этого нет и некому это делать. Нужна свежая кровь, которая может дать толчок команде. Потому что на старых дрожжах ничего хорошего ждать не приходится.

— Причина в игроках или тренере?

Здесь чисто психология, я думаю, и все идет от руководства. Но мы же знаем, сколько времени уже говорят о возможном увольнении Шовковского?

— Уже давно.

Ну вот. Вы себе представляете, в каком состоянии сейчас психология игроков? Если они знают, что тренера завтра, а может сегодня, а может послезавтра, не будет… Как с ним работать? Как из них что-то получить? Где будет отдача? Для кого она будет? Нет веры, и поэтому такая ситуация сейчас происходит в киевском Динамо. На мой взгляд, это мое мнение.

— Сейчас Самсунспор идет на седьмом месте в чемпионате Турции и так легко победил Динамо.

Ну и что тут говорить? Это показывает уровень статуса команды. Такая команда, как Самсунспор, которая идет седьмой в чемпионате, сейчас выглядит сильнее Динамо. Такого раньше никогда не было. Для меня это шокирующая ситуация.

