В дебютном матче турнира киевляне проиграли Кристал Пэлас (0:2), а в следующем поединке были разгромлены Самсунспором (0:3) в Турции. К тому же команда уже пять матчей подряд не может одержать победу в УПЛ.

Реклама

Журналист NV Андрей Павлечко спросил экс-хавбека сборной Украины Игоря Худобяка о причинах безвыигрышной серии Динамо. Футболист отметил, что проблемы тянутся еще с летнего межсезонья.

Также легенда Карпат прокомментировал поражение столичного клуба от Самсунспора. По его мнению, если бы Александр Караваев, который на 29-й минуте неудачно замкнул прострельную передачу одноклубника, реализовал свой момент, игра могла бы сложиться иначе.

Игорь Худобьяк / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Очень грустно за Динамо — очень сложная ситуация в команде, сейчас они выглядят очень тяжело.

Почему не становится лучше? Наверное, все же, это фундаментальные причины, которые тянутся еще с летнего межсезонья, когда можно было добавить, наигрывать состав на сборах, брать лучших легионеров, которые соответствовали бы уровню Динамо.

Не вижу, что причина в ком-то одном — она общая: в клубе, тренерах, игроках и руководстве. Да, команда очень быстро пропустила от Самсунспора и психологически добила себя после последних неудачных матчей. Возможно, если бы Караваев реализовал свой очень хороший момент, это могло бы дать толчок Динамо. Но шанс был упущен, и после этого момента команда уже выглядела обреченной.

Наверное, вся команда не вошла в игру: ноль ударов в створ ворот, проблемы в защите. Игроки не действовали агрессивно, не играли близко к сопернику. Возможно, только к Нещерету меньше вопросов", — сказал Худобяк.

Ранее игрок Динамо рассказал, что происходило в раздевалке после фиаско в Лиге конференций.