«Уже всем надоело»: Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций

24 октября, 09:37
Александр Шовковский возглавил Динамо в 2023-м (Фото: ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Александр Шовковский отреагировал на разгромное поражение киевлян от Самсунспора (0:3) во втором туре общего этапа Лиги конференций.

«Давайте будем откровенными: кто бы что ни говорил, а ситуация, которая сложилась у нас в стране, накладывает свой отпечаток на многое. Я перестал об этом говорить, потому что и так нас много критикуют за то, что мы перекладываем наши неудачи на то, что происходит в Украине. Но откровенно говоря, это нельзя пропустить мимо внимания или не смотреть на это. К нам не хотят ехать игроки, которые могут усилить команду или требуют какие-то бешеные и нереальные в наших реалиях зарплаты.

Сегодня ситуация очень непростая не только для футбола, но и для всей страны. Это очевидные моменты, но я перестал о них говорить, потому что уже всем надоело. Поэтому стараюсь говорить непосредственно о качестве игры", — цитирует Шовковского клубная пресс-служба.

Отметим, что Динамо второй раз подряд проиграло в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах продолжается уже шесть матчей.

Ранее сообщалось, что Шахтер на последней минуте проиграл Легии (1:2) во втором туре Лиги конференций.

Редактор: Александр Волочан

