«Мы его слушали»: игрок Динамо рассказал, что происходило в раздевалке после фиаско в Лиге конференций

Динамо во второй раз проиграло в Лиге конференций (Фото: ФК Динамо Киев)

«Наверное, очень повлиял быстрый гол. Соперник отошел назад, и нам было тяжело.

Конечно, был хороший момент, когда мы могли забить. Но мы сами должны были немножко лучше создавать моменты.

Под конец я уже немного подсел, потому что давно не играл на таких скоростях. Приятно вернуться, но немного тяжеловато", — цитирует Валентина Спорт 24.

Рубчинский также рассказал, что творилось в раздевалке Динамо после финального свистка.

«Просто говорили между собой — команда и тренер. Мы его слушали, что он нам говорил. Все осталось в раздевалке», — рассказал Рубчинский.

Отметим, что Динамо второй раз подряд проиграло в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах продолжается уже шесть матчей.

