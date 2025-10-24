«Мы его слушали»: игрок Динамо рассказал, что происходило в раздевалке после фиаско в Лиге конференций
Динамо во второй раз проиграло в Лиге конференций (Фото: ФК Динамо Киев)
Полузащитник Динамо Валентин Рубчинский объяснил причину поражения киевлян от турецкого Самсунспора (0:3) в матче Лиги конференций.
«Наверное, очень повлиял быстрый гол. Соперник отошел назад, и нам было тяжело.
Конечно, был хороший момент, когда мы могли забить. Но мы сами должны были немножко лучше создавать моменты.
Под конец я уже немного подсел, потому что давно не играл на таких скоростях. Приятно вернуться, но немного тяжеловато", — цитирует Валентина Спорт 24.
Рубчинский также рассказал, что творилось в раздевалке Динамо после финального свистка.
«Просто говорили между собой — команда и тренер. Мы его слушали, что он нам говорил. Все осталось в раздевалке», — рассказал Рубчинский.
Отметим, что Динамо второй раз подряд проиграло в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах продолжается уже шесть матчей.
