«Мы его слушали»: игрок Динамо рассказал, что происходило в раздевалке после фиаско в Лиге конференций

24 октября, 12:42
Поделиться:
Динамо во второй раз проиграло в Лиге конференций (Фото: ФК Динамо Киев)

Динамо во второй раз проиграло в Лиге конференций (Фото: ФК Динамо Киев)

Полузащитник Динамо Валентин Рубчинский объяснил причину поражения киевлян от турецкого Самсунспора (0:3) в матче Лиги конференций.

«Наверное, очень повлиял быстрый гол. Соперник отошел назад, и нам было тяжело.

Конечно, был хороший момент, когда мы могли забить. Но мы сами должны были немножко лучше создавать моменты.

Реклама

Под конец я уже немного подсел, потому что давно не играл на таких скоростях. Приятно вернуться, но немного тяжеловато", — цитирует Валентина Спорт 24.

Читайте также:
Самсунспор — Динамо — 3:0. Обзор матча Лиги конференций — видео

Рубчинский также рассказал, что творилось в раздевалке Динамо после финального свистка.

«Просто говорили между собой — команда и тренер. Мы его слушали, что он нам говорил. Все осталось в раздевалке», — рассказал Рубчинский.

Читайте также:
«В команде его не уважают». Саленко призвал уволить Шовковского и назвал тренера, который должен возглавить Динамо

Отметим, что Динамо второй раз подряд проиграло в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах продолжается уже шесть матчей.

Ранее Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Спорт ФК Динамо (Киев) Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies