Самсунспор — Динамо: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций
Динамовцы поездом ехали в Польшу, а оттуда летели в Турцию (Фото: ФК Динамо)
В четверг, 23 октября, пройдут матчи второго тура основного этапа Лиги конференций.
В одном из поединков киевское Динамо встретится на выезде с турецким клубом Самсунспор. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.
В Украине поединок Самсунспор — Динамо в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Самсунспор — Динамо.
Турнирная таблица после первого тура
По регламенту турнира восемь лучших команд по итогам основного этапа выходят напрямую в 1/8 финала, а те, кто займут места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
Напомним, что Андрей Ярмоленко не сыграет за Динамо в Лиге конференций — клуб назвал причину.
Кстати, бывший нападающий Динамо Олег Саленко считает, что киевскому клубу нужно сменить главного тренера, поскольку Александр Шовковский не справляется со своей работой.