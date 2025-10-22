Самсунспор — Динамо: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций

22 октября, 11:38
Динамовцы поездом ехали в Польшу, а оттуда летели в Турцию (Фото: ФК Динамо)

Динамовцы поездом ехали в Польшу, а оттуда летели в Турцию (Фото: ФК Динамо)

В четверг, 23 октября, пройдут матчи второго тура основного этапа Лиги конференций.

В одном из поединков киевское Динамо встретится на выезде с турецким клубом Самсунспор. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

В Украине поединок Самсунспор — Динамо в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Самсунспор — Динамо.

Турнирная таблица после первого тура

Football Ranking
Фото: Football Ranking

По регламенту турнира восемь лучших команд по итогам основного этапа выходят напрямую в 1/8 финала, а те, кто займут места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

Напомним, что Андрей Ярмоленко не сыграет за Динамо в Лиге конференций — клуб назвал причину.

Кстати, бывший нападающий Динамо Олег Саленко считает, что киевскому клубу нужно сменить главного тренера, поскольку Александр Шовковский не справляется со своей работой.

