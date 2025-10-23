«Что между Ярмоленко и Шовковским…». Экс-игрок сборной Украины назвал большую проблему Динамо перед матчем в Турции

В первом туре украинский клуб проиграл Кристал Пэлас (0:2). К тому же у действующих чемпионов Украины продолжается серия без побед в УПЛ — пять ничейных результатов подряд. Клуб сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице.

Реклама

Турки же стартовали в третьем по престижности еврокубковом турнире с победы над Легией (1:0), а недавно одолели Кайсериспор (3:1) и сейчас занимают седьмое место в чемпионате Турции.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко бывший хавбек сборной Украины и легенда львовских Карпат Игорь Худобяк назвал проблемы Динамо, обратил внимание на фактор турецких болельщиков и высказался о ситуации с Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским.

Ранее сообщалось о конфликте лидера клуба с главным тренером. Впоследствии в Динамо опровергли эту информацию. Однако после поражения от Кристал Пэлес Ярмоленко вынужден был покинуть расположение команды, на что Шовковский сказал, что это «странно». В последнем матче против Зари (1:1) Андрей сыграл лишь девять минут и не попал в заявку на игру против Самсунспора.

Игорь Худобяк прогнозирует ничью / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Думаю, что будет очень непростая игра для Динамо в Турции. Самсунспор выиграл у Легии предыдущий матч (1:0) и с хорошим настроем подходит к этому поединку. К тому же турецкие фанаты всегда активны, и это будет влиять на игру — киевлянам будет очень непросто.

У нашего столичного клуба затянулась неудачная серия в чемпионате и еврокубках. Уже пора Динамо ее прервать, и это как раз хорошая возможность. Считаю, что это по силам команде Шовковского — этим можно поднять себе настроение.

Может стать проблемой и игра в защите киевлян, поскольку в этом сезоне она не слишком надежна. Но это не только вина защитников — вся команда должна лучше обороняться. Также критическим является отсутствие Ярмоленко. Андрей — хороший, опытный игрок, который мог бы помочь команде. К тому же все эти слухи о конфликте между Ярмоленко и Шовковским… Не хочется что-то придумывать — хочется действительно знать, какая ситуация на самом деле.

Возвращаясь к матчу — шансы есть всегда. Думаю, что в этом поединке Динамо вполне может взять очки. Команда будет стараться играть на победу, но посмотрим, как оно будет по игре. Да, Динамо может удивить своей хорошей игрой и победой. Такой результат меня приятно удивит. А в целом склоняюсь к счету 1:1″, — сказал Худобяк.

Ранее Сабо рассказал, как завершится матч Динамо против Самсунспора.