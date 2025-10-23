27% на победу Динамо: букмекеры дали прогноз на поединок Лиги конференций

В одном из поединков киевское Динамо в гостях встретится с турецким клубом Самсунспор. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Самсунспор — Динамо.

В букмекерских конторах фаворит встречи турецкий клуб. Котировки на матч: победа Самсунспора — 2.04, ничья — 3.55, победа Динамо — 3.70. То есть, шансы выиграть у киевлян — 27%.

«У нас, к сожалению, полный лазарет. И на сегодня не могут нам помочь Шапаренко, Тымчик, Ярмоленко, Биловар, Торрес, Дубинчак», — посетовал перед матчем главный тренер Динамо Александр Шовковский.

