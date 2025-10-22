«Что-то не так в середине». Маркевич раскрыл проблемы Динамо после затяжной серии неудач

Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал пятиматчевую безвыигрышную серию Динамо во всех турнирах перед игрой с турецким Самсунсопром во 2 туре Лиги конференций.

Маркевич предположил, что причина неудачных результатов киевлян связана с внутренними проблемами в команде, сообщает МЕТА.

«Со стороны выглядит, что команда дружная, но все равно, что-то, на мой взгляд, не так в середине коллектива. Мне кажется, нужно дать полное доверие наставнику, поскольку он отвечает за результат.

Если кто-то подливает масла в огонь или не тянет, то такого игрока нужно убирать из первой команды, поскольку, если кризис затянется, то будет еще хуже. Но опять же, это только мои предположения. В прошлом году в чемпионате все же было нормально, Динамо становилось чемпионом, а сейчас что-то нарушилось", — сказал Маркевич.

Маркевич добавил, что смена тренера не изменит ситуацию

«Есть руководство клуба, они, наверное, больше знают. Смена наставника, считаю, не даст большого эффекта», — подытожил тренер.

Матч Самсунспор — Динамо состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Карпаты рассматривают легенду Динамо Олега Лужного на должность главного тренера.