«Это уже не случайность»: известный тренер назвал главную проблему Динамо и заговорил об увольнении Шовковского

«Проблема Динамо — это проблема раздевалки. Проблема взаимоотношений Шовковского с опытными футболистами. Мячи, пропущенные на последних секундах матча — это уже не случайность. Если один раз — случайность, два — система, три — закономерность, то пять — это уже системная закономерность. Здесь нужно разбираться именно в раздевалке. Разберутся — все будет нормально. Не разберутся — это уже другая история.

Не всегда надо менять главного тренера. Руководители могут пойти наоборот — выразить поддержку тренеру, которому они доверяют. Зайти в раздевалку и сказать футболистам, что мы доверяем этому тренеру, и он единственный несет ответственность за результат. Такая история была у меня в Карпатах, когда Петр Петрович Дыминский поддержал меня после серии неудачных матчей, и команда сразу развернулась на 180 градусов.

В случае Динамо — это история взаимоотношений президента и главного тренера. Учитывая, что Шовковский до сих пор на месте, я думаю, президент склоняется к тому, чтобы ему доверять", — сказал Дулуб для Tribuna.com.

Отметим, что во втором туре Лиги конференций Динамо разгромно проиграло турецкому Самсунспору (0:3). На нашем сайте есть видеообзор матча, а также послематчевый комментарий главного тренера киевлян Александра Шовковского — он назвал главные причины поражений команды в последних играх.