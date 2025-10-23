Шесть матчей без побед подряд. Динамо разгромно проиграло Самсунспору в Лиге конференций

Киевское Динамо на выезде проиграло турецкому Самсунспору со счетом 0:3 в матче второго тура Лиги конференций.

Самсунспор открыл счет уже на 2-й минуте, когда Мусаба с близкого расстояния расстрелял ворота киевлян. Турецкой команде удалось удвоить преимущество еще до перерыва — на 34-й минуте Мариус оказался сам перед воротами и не оставил шансов голкиперу.

Окончательный счет установил на 62-й минуте Хольсе, который дальним ударом с помощью рикошета отправил мяч в нижний угол ворот.

Для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Самсунспор — Динамо 3:0

Голы: Мусаба, 2, Мариус, 34, Хольсе, 62

Ранее сообщалось, что Шахтер на последней минуте проиграл Легии (1:2) во втором туре Лиги конференций.