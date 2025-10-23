23 октября во втором туре турнира киевляне в гостях сыграют против турецкого клуба.

Игра начнется в 22:00. Следите за онлайн-трансляцией матча Самсунспор — Динамо.

А здесь мы будем давать счет поединка, авторов забитых мячей, а также видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен видеообзор матча.

САМСУНСПОР (ТУРЦИЯ) — ДИНАМО (УКРАИНА) — 1:0 (обновляется)

1:0. Мусаба, 2

