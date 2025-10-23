Самсунспор — Динамо: видео голов — онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Болельщики Динамо (Фото: ФК Динамо)
23 октября во втором туре турнира киевляне в гостях сыграют против турецкого клуба.
Игра начнется в 22:00. Следите за онлайн-трансляцией матча Самсунспор — Динамо.
А здесь мы будем давать счет поединка, авторов забитых мячей, а также видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен видеообзор матча.
САМСУНСПОР (ТУРЦИЯ) — ДИНАМО (УКРАИНА) — 1:0 (обновляется)
1:0. Мусаба, 2
Напомним, что Шахтер проиграл Легии в Лиге конференций, пропустив гол в компенсированное время.