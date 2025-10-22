«У нас, к сожалению, полный лазарет». Шовковский назвал футболистов Динамо, которые не сыграют против Самсунспора

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский перед матчем Лиги конференций против Самсунспора сообщил о серьезных кадровых потерях в своей команде.

Шовковский заявил, что киевский клуб не сможет рассчитывать сразу на шестерых ключевых игроков, а еще двое были отправлены помочь юношеской команде, сообщает официальный сайт Динамо.

«У нас, к сожалению, полный лазарет. И на сегодня не могут нам помочь Шапаренко, Тымчик, Ярмоленко, Биловар, Торрес, Дубинчак.

Так же Захарченко и Пономаренко мы отдали в команду U19, чтобы они имели практику в сегодняшнем матче Юношеской Лиги УЕФА. Кстати, они выиграли со счетом 1:0″, — сказал Шовковский.

Матч Самсунспор — Динамо состоится в четверг, 23 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Ранее тренер Мирон Маркевич раскрыл проблемы Динамо после пятиматчевой серии без побед.