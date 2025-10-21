Самсунспор — Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

21 октября, 15:20
Футболисты Динамо (Фото: ФК Динамо Киев)

Поединок второго тура пройдет 23 октября в Самсуне.

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.

САМСУНСПОР — ДИНАМО — 0:0 (обновляется)

В первом туре Самсунспор в гостях обыграл Легию — 1:0.

https://www.youtube.com/embed/UsVQEgcKXC0?si=pjpAjlibFQqLEKK0

А Динамо в номинально домашнем матче проиграло Кристал Пэласу — 0:2.

https://www.youtube.com/embed/-sJPgC5SiJY?si=Td61kxA-fBp_kpVL

Самсунспор был основан в 1965 году. Однако самого большого достижения в чемпионате Турции добился лишь в 2025 году — третье место.

Если не считать Кубок Интертото, то Самсунспор в этом сезоне дебютировал в еврокубках. В квалификации Лиги Европы вылетел от Панатинаикоса (1:2, 0:0) и перешел в общий этап Лиги конференций.

