Самсунспор — Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Футболисты Динамо (Фото: ФК Динамо Киев)
Поединок второго тура пройдет 23 октября в Самсуне.
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.
САМСУНСПОР — ДИНАМО — 0:0 (обновляется)
В первом туре Самсунспор в гостях обыграл Легию — 1:0.
А Динамо в номинально домашнем матче проиграло Кристал Пэласу — 0:2.
Самсунспор был основан в 1965 году. Однако самого большого достижения в чемпионате Турции добился лишь в 2025 году — третье место.
Если не считать Кубок Интертото, то Самсунспор в этом сезоне дебютировал в еврокубках. В квалификации Лиги Европы вылетел от Панатинаикоса (1:2, 0:0) и перешел в общий этап Лиги конференций.