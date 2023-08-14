Ранее сообщалось, что Суркис выставил огромный ценник на главного таланта Динамо .

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Александр Зинченко, выступающий за Арсенал, оценивается в 42 миллиона евро.

Transfermarkt составил сборную из самых дорогих украинских футболистов, которые играют за пределами родной страны.

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