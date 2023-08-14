Авторитетный портал составил сборную самых дорогих украинцев, выступающих за рубежом — фото

14 августа, 20:33
Поделиться:
Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Transfermarkt составил сборную из самых дорогих украинских футболистов, которые играют за пределами родной страны.

Самым дорогим футболистом является полузащитник Челси Михаил Мудрик (50 млн евро).

Читайте также:
«Дешево продали». Срна рассказал о разговоре с Ахметовым после рекордного трансфера Мудрика

Александр Зинченко, выступающий за Арсенал, оценивается в 42 миллиона евро.

Тройку самых дорогих украинцев замыкает Виталий Миколенко из Эвертона (25 млн евро).

Видео дня

Суммарная стоимость символической сборной составляет 223 миллиона евро.

Читайте также:
Цена установлена. Реал готов избавиться от Лунина

Напомним, французский гранд поднял ценник на звезду сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Суркис выставил огромный ценник на главного таланта Динамо.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Зинченко Виктор Цыганков Михаил Мудрик Виталий Миколенко Анатолий Трубин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X