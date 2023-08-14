Авторитетный портал составил сборную самых дорогих украинцев, выступающих за рубежом — фото
Александр Зинченко (Фото:Александр Зинченко via Instagram)
Transfermarkt составил сборную из самых дорогих украинских футболистов, которые играют за пределами родной страны.
Самым дорогим футболистом является полузащитник Челси Михаил Мудрик (50 млн евро).
Александр Зинченко, выступающий за Арсенал, оценивается в 42 миллиона евро.
Тройку самых дорогих украинцев замыкает Виталий Миколенко из Эвертона (25 млн евро).
Суммарная стоимость символической сборной составляет 223 миллиона евро.
Напомним, французский гранд поднял ценник на звезду сборной Украины.
Ранее сообщалось, что Суркис выставил огромный ценник на главного таланта Динамо.