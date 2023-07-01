Зинченко обошел Ломаченко. Рейтинг самых популярных украинских спортсменов в Instagram
Александр Зинченко (Фото:Instagram)
Переход в Арсенал и участие в различных антивоенных проектах помогли Александру Зинченко перешагнуть отметку в два миллиона подписчиков и выйти на первое место в рейтинге.
Половина 2023 года позади. За это время гимн Украины на спортивных аренах мира звучал не один десяток раз. Большинство наших атлетов используют любую возможность, чтобы рассказать болельщикам правду о событиях в Украине. В том числе, через соцсети.
Мы собрали десятку самых популярных украинских спортсменов в Instagram.
Долгое время лидером по количеству подписчиков был Василий Ломаченко. Однако последнее время боксер очень активно продвигал идеи Московского патриархата и заблокировал свою страничку для Украины. Тем не менее, поскольку Ломаченко выступает на международной арене под украинским флагом, мы его оставляем в нашем рейтинге.
Василий уступил первое место Александру Зинченко. Переход из МанСити в Арсенал, а также благотворительная деятельность добавили футболисту более полумиллиона подписчиков.
Невероятный прогресс показал Михаил Мудрик. После перехода из Шахтера в Челси на него подписалось более миллиона человек.
Чуть-чуть подписчиков себе добавил Андрей Шевченко — около 90 тысяч за последние полгода. А вот от Александра Усика и Владимира Кличко потихоньку отписываются (минус 30 тысяч и 90 тысяч соответственно).
Элина Свитолина после возвращения из декрета и победы на турнире в Страсбурге имеет плюс 67 000 новых читателей. Это помогло теннисистке перешагнуть миллионный рубеж.
Андрей Лунин хоть и сидит на скамейке запасных Реала, но читателей у него всего больше и больше. За последние полгода на вратарь подписались еще 96 000.
В десятке мог бы оказаться и Виталий Кличко (529k), но сейчас на мэра Киева больше подписываются из-за войны в стране.
Топ-10 самых популярных спортсменов Украины:
- Александр Зинченко (футбол) — 2,438 млн
- Василий Ломаченко (бокс) — 2,2 млн
- Александр Усик (бокс) — 1,864 млн
- Михаил Мудрик (футбол) — 1,448 млн
- Андрей Шевченко (футбол) — 1,244 млн
- Элина Свитолина (теннис) — 1,028 млн
- Владимир Кличко (бокс) — 969 тыс.
- Андрей Лунин (футбол) — 859 тыс.
- Юлия Герасимова (волейбол) — 569 тыс.
- Алексей Торохтий (тяжелая атлетика) — 547 тыс.
Ранее мы писали, что сборная Украины сделала рывок в рейтинге ФИФА.