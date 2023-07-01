Зинченко обошел Ломаченко. Рейтинг самых популярных украинских спортсменов в Instagram 1 июля, 07:14 Александр Зинченко (Фото:Instagram)

Переход в Арсенал и участие в различных антивоенных проектах помогли Александру Зинченко перешагнуть отметку в два миллиона подписчиков и выйти на первое место в рейтинге.



Половина 2023 года позади. За это время гимн Украины на спортивных аренах мира звучал не один десяток раз. Большинство наших атлетов используют любую возможность, чтобы рассказать болельщикам правду о событиях в Украине. В том числе, через соцсети.

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Мы собрали десятку самых популярных украинских спортсменов в Instagram.

Долгое время лидером по количеству подписчиков был Василий Ломаченко. Однако последнее время боксер очень активно продвигал идеи Московского патриархата и заблокировал свою страничку для Украины. Тем не менее, поскольку Ломаченко выступает на международной арене под украинским флагом, мы его оставляем в нашем рейтинге.

Василий уступил первое место Александру Зинченко. Переход из МанСити в Арсенал, а также благотворительная деятельность добавили футболисту более полумиллиона подписчиков.

Невероятный прогресс показал Михаил Мудрик. После перехода из Шахтера в Челси на него подписалось более миллиона человек.

Чуть-чуть подписчиков себе добавил Андрей Шевченко — около 90 тысяч за последние полгода. А вот от Александра Усика и Владимира Кличко потихоньку отписываются (минус 30 тысяч и 90 тысяч соответственно).

Элина Свитолина после возвращения из декрета и победы на турнире в Страсбурге имеет плюс 67 000 новых читателей. Это помогло теннисистке перешагнуть миллионный рубеж.

Андрей Лунин хоть и сидит на скамейке запасных Реала, но читателей у него всего больше и больше. За последние полгода на вратарь подписались еще 96 000.

В десятке мог бы оказаться и Виталий Кличко (529k), но сейчас на мэра Киева больше подписываются из-за войны в стране.

Топ-10 самых популярных спортсменов Украины:

Александр Зинченко ( футбол) — 2,438 млн Василий Ломаченко ( бокс) — 2,2 млн Александр Усик ( бокс) — 1,864 млн Михаил Мудрик ( футбол) — 1,448 млн Андрей Шевченко ( футбол) — 1,244 млн Элина Свитолина ( теннис) — 1,028 млн Владимир Кличко ( бокс) — 969 тыс. Андрей Лунин ( футбол) — 859 тыс. Юлия Герасимова ( волейбол) — 569 тыс. Алексей Торохтий ( тяжелая атлетика) — 547 тыс.

Ранее мы писали, что сборная Украины сделала рывок в рейтинге ФИФА.