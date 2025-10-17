Криштиану Роналду зарабатывает больше всех в футболе — рейтинг Forbes

17 октября, 00:21
Криштиану Роналду (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Финансово-экономический журнал составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Для подсчетов были учтены их доходы в спорте (зарплаты, бонусы, призовые, имиджевые права) и внеспортивные доходы (спонсорские сделки, бизнес и т. д.) за год, сообщает Forbes.

Первую строчку занял Криштиану Роналду. Его зарплата в Аль-Насре составляет 230 миллионов долларов, плюс заработки вне спорта 50 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира:

  1. Криштиану Роналду (Аль-Наср) — 280 млн долларов (230+50)
  2. Лионель Месси (Интер Майами) — 130 (60+70)
  3. Карим Бензема (Аль-Иттихад) — 104 (100+4)
  4. Килиан Мбаппе (Реал) — 95 (70+25)
  5. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) — 80 (60+20)
  6. Винисиус Жуниор (Реал) — 60 (40+20)
  7. Мохамед Салах (Ливерпуль) — 55 (35+20)
  8. Садьо Мане (Аль-Наср) — 54 (50+4)
  9. Джуд Беллингем (Реал) — 44 (29+15)
  10. Ламин Ямаль (Барселона) — 43 (33+10)

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду практикует полифазный сон. А матрас в его спальне стоит 38 тысяч долларов.

Редактор: Любомир Луканюк

