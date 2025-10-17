Читайте также: Криштиану Роналду установил исторический голевой рекорд в отборах чемпионата мира

Для подсчетов были учтены их доходы в спорте (зарплаты, бонусы, призовые, имиджевые права) и внеспортивные доходы (спонсорские сделки, бизнес и т. д. ) за год, сообщает Forbes.

Первую строчку занял Криштиану Роналду. Его зарплата в Аль-Насре составляет 230 миллионов долларов, плюс заработки вне спорта 50 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира:

Криштиану Роналду ( Аль-Наср) — 280 млн долларов ( 230+50) Лионель Месси ( Интер Майами) — 130 ( 60+70) Карим Бензема ( Аль-Иттихад) — 104 ( 100+4) Килиан Мбаппе ( Реал) — 95 ( 70+25) Эрлинг Холанд ( Манчестер Сити) — 80 ( 60+20) Винисиус Жуниор ( Реал) — 60 ( 40+20) Мохамед Салах ( Ливерпуль) — 55 ( 35+20) Садьо Мане ( Аль-Наср) — 54 ( 50+4) Джуд Беллингем ( Реал) — 44 ( 29+15) Ламин Ямаль ( Барселона) — 43 ( 33+10)

