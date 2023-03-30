Космические цифры: сколько зарабатывают лучшие футбольные тренеры мира — рейтинг 30 марта, 19:13 Диего Симеоне (Фото:REUTERS/Stringer)

Журналисты французского издания L’Equipe заглянули в кошелек футбольным тренерам и выяснили, кто из них больше всех зарабатывает.



Как пишет Daily Mail, возглавил рейтинг главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне. Он зарабатывает в год 34 млн евро! Значительно ему уступают наставники двух грандов английского футбола. У Пепа Гвардиолы из Манчестер Сити зарплата 22,4 млн евро в год, у Юргена Клоппа из Ливерпуля — 17,8 млн.

Видео дня

Читайте также: Михаил Мудрик установил необычный рекорд в Англии

Диего Симеоне тренирует Атлетико с 2011 года. За это время он дважды с клубом выиграл чемпионат Испании (2014, 2021), победил в Кубке Испании (2013), Суперкубке Испании (2014), Лиге Европы (2012, 2018) и Суперкубке УЕФА (2012, 2018). А также дважды выводил свою команду в финал Лиги чемпионов (2014, 2016).

Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира (зарплаты указаны за год):

1. Диего Симеоне (Атлетико) — 34 млн евро

2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) — 22,4 млн евро

3. Юрген Клопп (Ливерпуль) — 17,8 млн евро

4. Грэм Поттер (Челси) — 13,5 млн евро

5. Массимилиано Аллегри (Ювентус) — 12,8 млн евро

6. Томас Тухель (Бавария) — 12 млн евро

7. Карло Анчелотти (Реал) — 11 млн евро

8. Симоне Индзаги (Интер) — 10 млн евро

9. Жозе Моуринью (Рома) — 9,2 млн евро

10. Хаби Алонсо (Байер) — 5 млн евро



Ранее знаменитый тренер Николай Павлов отреагировал на резкое общение украинского наставника сборной Армении Александра Петракова с журналистами.

