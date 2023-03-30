Космические цифры: сколько зарабатывают лучшие футбольные тренеры мира — рейтинг
Диего Симеоне (Фото:REUTERS/Stringer)
Журналисты французского издания L’Equipe заглянули в кошелек футбольным тренерам и выяснили, кто из них больше всех зарабатывает.
Как пишет Daily Mail, возглавил рейтинг главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне. Он зарабатывает в год 34 млн евро! Значительно ему уступают наставники двух грандов английского футбола. У Пепа Гвардиолы из Манчестер Сити зарплата 22,4 млн евро в год, у Юргена Клоппа из Ливерпуля — 17,8 млн.
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Диего Симеоне тренирует Атлетико с 2011 года. За это время он дважды с клубом выиграл чемпионат Испании (2014, 2021), победил в Кубке Испании (2013), Суперкубке Испании (2014), Лиге Европы (2012, 2018) и Суперкубке УЕФА (2012, 2018). А также дважды выводил свою команду в финал Лиги чемпионов (2014, 2016).
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира (зарплаты указаны за год):
1. Диего Симеоне (Атлетико) — 34 млн евро
2. Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) — 22,4 млн евро
3. Юрген Клопп (Ливерпуль) — 17,8 млн евро
4. Грэм Поттер (Челси) — 13,5 млн евро
5. Массимилиано Аллегри (Ювентус) — 12,8 млн евро
6. Томас Тухель (Бавария) — 12 млн евро
7. Карло Анчелотти (Реал) — 11 млн евро
8. Симоне Индзаги (Интер) — 10 млн евро
9. Жозе Моуринью (Рома) — 9,2 млн евро
10. Хаби Алонсо (Байер) — 5 млн евро
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