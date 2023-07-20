Громкий скандал. Легендарного футболиста подозревают в организации договорных матчей 20 июля, 16:52 Самюэль Это’О (Фото:Самюэль Это’О via Instagram)

Бывший футболист Барселоны Самюэль Это’О, который теперь занимает должность президента Федерации футбола Камеруна, попал в громкий скандал.

Это’О заподозрили в организации договорных матчей, сообщает L’Equipe.

Бывшего футболиста Барселоны подозревают в помощи клубу Виктория Юнайтед подняться в высший дивизион.

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Были опубликованы записи телефонного разговора, в котором Эт’О уверяет президента Виктории Юнайтед в своей поддержке.

«"Опопо" должен подняться в высший дивизион. Это наша цель. Это наша федерация. Наш четверо, ты и еще двое. Виктория Юнайтед поднимется выше", — цитирует Это’О источник.



Ранее сообщалось, что дочь Самюэля Это’О требует, чтобы ее отца отправили в тюрьму на год из-за неуплаты алиментов.

