Легенда Барселоны ударил человека после матча чемпионата мира в Катаре — видео

6 декабря, 23:54
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Это’О разозлился на фаната (Фото:Самюэль Это’О via Instagram)

Это’О разозлился на фаната (Фото:Самюэль Это’О via Instagram)

Легенда Барселоны, а теперь президент Федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О ударил человека после матча чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Южной Кореи.

Об этом сообщает La Opinion.

Это’О побывал на игре, после чего возле стадиона фотографировался с фанатами. Один из болельщиков начал снимать Это’О на видеокамеру, после чего экс-футболист атаковал мужчину и ударил его ногой, в результате чего тот упал.

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Позднее издание Actu Cameroun сообщило, что пострадавшим мужчиной оказался YouTube-блогер Sadouni SM, а агрессивное поведение у Это’О вызвало обвинение его в покупке матча Камерун — Алжир (2:1) в квалификации на ЧМ-2022.

https://www.youtube.com/watch?v=pRZJmxjCHVg&feature=emb_title

Ранее сообщалось, что в Турции болельщик выбежал на поле и избил футболиста угловым флажком.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Бразилии

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