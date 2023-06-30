Нахлебник ушел: Барселона объявила о расставании с чемпионом мира 30 июня, 22:10 Самюэль Умтити (Фото:instagram.com/samumtiti)

Французский футболист Самюэль Умтити официально покинул стан каталонской Барселоны.



Пресс-служба клуба сообщила о том, что стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Контракт был рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне 29-летний игрок выступал за Лечче (Италия). В составе команды провел 25 игр.

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Отметим, что Умтити присоединился к Барселоне в 2016 году. За это время он провел всего 133 игры, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.

«Сине-гранатовые» были недовольны французом с момента, когда он в составе национальной команды выиграл чемпионат мира в 2018 году. После этого уровень игры игрока упал, а также его преследовали постоянные травмы. До сокращение его зарплата составляла около 10 миллионов евро в год.

В составе испанской команды Умтити дважды выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок страны и еще два раза Суперкубок.

Ранее сообщалось, что арабский клуб предложил Барселоне безумные деньги за ее название.