С чем вратарь перепутал мяч? Более смешного гола вы еще не видели — видео

10 апреля, 21:28
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Довин пропустил глупый гол (Фото:Коллаж NV)

Довин пропустил глупый гол (Фото:Коллаж NV)

Матч чемпионата Швеции по футболу между Хекеном и Хаммарбю обсуждают все спортивные СМИ континента. Все из-за забавного гола.

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По ходу встречи голкипер Хаммарбю Оливер Довин перепутал мяч с 11-метровой отметкой. Он пытался ударить по белой краске на газоне, чем воспользовался нападающий Хекена Бени Траоре, который отобрал мяч и забил гол в пустые ворота.

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Кстати, Траоре за тайм оформил хет-трик и принес победу своей команде со счетом — 3:1.

Ранее мы писали о голевой ошибке Александра Зинченко в матче АПЛ против Ливерпуля.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Вратарь

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