С чем вратарь перепутал мяч? Более смешного гола вы еще не видели — видео 10 апреля, 21:28 Довин пропустил глупый гол (Фото:Коллаж NV)

Матч чемпионата Швеции по футболу между Хекеном и Хаммарбю обсуждают все спортивные СМИ континента. Все из-за забавного гола.

По ходу встречи голкипер Хаммарбю Оливер Довин перепутал мяч с 11-метровой отметкой. Он пытался ударить по белой краске на газоне, чем воспользовался нападающий Хекена Бени Траоре, который отобрал мяч и забил гол в пустые ворота.

Видео дня

1-0 BK Häcken, Bénie Traore! Hemmalaget får en drömstart efter Oliver Dovins jätteblunder



Se matchen på https://t.co/ocJJkbIhfX pic.twitter.com/1GibLhW99U — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) April 9, 2023

Кстати, Траоре за тайм оформил хет-трик и принес победу своей команде со счетом — 3:1.

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