11-летний Райдер Шевченко, сын легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко и модели Кристен Пазик, посетил первый поединок Интер Майами в плей-офф МЛС.

Мать Райдера рассказала, что мальчик давно хотел побывать на игре с участием знаменитого Лионеля Месси, а осуществить его мечту помог совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм.

Младший сын Шевченко в футболке Месси пришел на матч Интер Майами — Нэшвилл (3:1) в первом раунде плей-офф МЛС.

«Этот парень живет своей мечтой. Наблюдать за игрой Месси и Интер Майами в первом матче плей-офф — такой феноменальный опыт. Спасибо Дэвиду Бекхэму за эту удивительную возможность», — написала Кристен Пазик в Instagram, опубликовав фото сына на футболе.

Фото: instagram.com/kristenpazik

Напомним, Андрей Шевченко женился на Пазик в 2004 году. В браке родились четверо сыновей — Джордан, Кристиан, Александр и Райдер.

Мы писали, что Месси оформил хет-трик в последнем матче регулярки и впервые выиграл Золотую бутсу МЛС.