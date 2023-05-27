Матч чемпионата Украины по футболу завершился с уникальным счетом 23:0

27 мая, 18:23
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Чемпионки Украины (Фото:ФК Ворскла)

Чемпионки Украины (Фото:ФК Ворскла)

Полтавская Ворскла разгромила киевский Атекс в последнем туре сезона.

В субботу, 27 мая, завершился женский чемпионат Украины по футболу. В Киеве Ворскла нанесла сокрушительное поражение Атексу со счетом — 23:0. 14 голов в матче забила Яна Калинина, что помогло ей стать самой результативной футболисткой турнира.

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Надо сказать, что Ворскла досрочно завоевала золотыем медали чемпионата Украины. Полтавская команда выиграла все 22 матча чемпионата с разницей забитых и пропущенных мячей 147:4.

В июле Ворскла сыграет в квалификации женской Лиги чемпионов.

Турнирная таблица

УАФ
Фото: УАФ

Бомбардиры

УАФ
Фото: УАФ
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   ФК Ворскла женский футбол

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