Матч чемпионата Украины по футболу завершился с уникальным счетом 23:0
Чемпионки Украины (Фото:ФК Ворскла)
Полтавская Ворскла разгромила киевский Атекс в последнем туре сезона.
В субботу, 27 мая, завершился женский чемпионат Украины по футболу. В Киеве Ворскла нанесла сокрушительное поражение Атексу со счетом — 23:0. 14 голов в матче забила Яна Калинина, что помогло ей стать самой результативной футболисткой турнира.
Надо сказать, что Ворскла досрочно завоевала золотыем медали чемпионата Украины. Полтавская команда выиграла все 22 матча чемпионата с разницей забитых и пропущенных мячей 147:4.
В июле Ворскла сыграет в квалификации женской Лиги чемпионов.
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