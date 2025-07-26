Голкипера сборной Украины хочет подписать клуб из чемпионата Англии — инсайдер Романо
Дмитрий Ризнык (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в Сандерленде.
Английский клуб интересуется украинским футболистом, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, Сандерленд уже делал запрос относительно условий потенциального трансфера Ризныка. При этом конкретного предложения не было.
Сандерленд вернулся в английскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона. Команда не выступала в элите с 2017 года.
Игроками Сандерленда являются два украинских футболиста — 26-летний форвард Назарий Русин и 20-летний полузащитник Тимур Тутеров.
Контракт Ризныка с Шахтером рассчитан до конца 2027 года. Голкипер выступает за донецкий клуб с 2023 года.
В активе 26-летнего Ризныка три матча за национальную сборную Украины.
