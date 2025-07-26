Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в Сандерленде.

Английский клуб интересуется украинским футболистом, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, Сандерленд уже делал запрос относительно условий потенциального трансфера Ризныка. При этом конкретного предложения не было.

Реклама

Сандерленд вернулся в английскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона. Команда не выступала в элите с 2017 года.

Игроками Сандерленда являются два украинских футболиста — 26-летний форвард Назарий Русин и 20-летний полузащитник Тимур Тутеров.

Контракт Ризныка с Шахтером рассчитан до конца 2027 года. Голкипер выступает за донецкий клуб с 2023 года.

В активе 26-летнего Ризныка три матча за национальную сборную Украины.

Мы писали, что Неймар по просьбе Турана пообщался с тремя игроками Шахтера перед матчем с Бешикташем.