Голкипера сборной Украины хочет подписать клуб из чемпионата Англии — инсайдер Романо

26 июля, 18:36
Дмитрий Ризнык (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины по футболу Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в Сандерленде.

Английский клуб интересуется украинским футболистом, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, Сандерленд уже делал запрос относительно условий потенциального трансфера Ризныка. При этом конкретного предложения не было.

Сандерленд вернулся в английскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона. Команда не выступала в элите с 2017 года.

Игроками Сандерленда являются два украинских футболиста — 26-летний форвард Назарий Русин и 20-летний полузащитник Тимур Тутеров.

Контракт Ризныка с Шахтером рассчитан до конца 2027 года. Голкипер выступает за донецкий клуб с 2023 года.

В активе 26-летнего Ризныка три матча за национальную сборную Украины.

Мы писали, что Неймар по просьбе Турана пообщался с тремя игроками Шахтера перед матчем с Бешикташем.

