«Добро пожаловать в Вирсайд». Английский клуб ярко представил украинского нападающего — видео
Назарий Русин (Фото:ФК Сандерленд)
Сандерленд, выступающий в Чемпионшипе, представил украинского форварда Назария Русина.
Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Twitter-аккаунте.
«Добро пожаловать в Вирсайд, Назарий Русин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что игрок будет выступать за представителя Чемпионашипа под 15-м номером.
Напомним, что Русин подписал с английским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что туринский Ювентус намерен приобрести полузащитника сборной Украины и донецкого Шахтера Георгия Судакова.