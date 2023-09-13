«Добро пожаловать в Вирсайд». Английский клуб ярко представил украинского нападающего — видео 13 сентября, 12:05 Назарий Русин (Фото:ФК Сандерленд)

Сандерленд, выступающий в Чемпионшипе, представил украинского форварда Назария Русина.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Twitter-аккаунте.

«Добро пожаловать в Вирсайд, Назарий Русин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игрок будет выступать за представителя Чемпионашипа под 15-м номером.

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Напомним, что Русин подписал с английским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что туринский Ювентус намерен приобрести полузащитника сборной Украины и донецкого Шахтера Георгия Судакова.