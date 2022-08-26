«Русский мир во всей нелепой красоте». Руководитель Мариуполя показал ужасающее состояние тренировочной базы клуба — фото

26 августа, 15:48
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До войны — это была одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины (Фото:Андрей Санин via Facebook)

До войны — это была одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины (Фото:Андрей Санин via Facebook)

Вице-президент футбольного клуба Мариуполь Андрей Санин показал ужасающее состояние тренировочной базы команды после оккупации города российской армией.

Футбольный функционер опубликовал в Facebook несколько фото, на которых демонстрировалось текущее состояние спортивного объекта.

На снимках видно, что база имеет удручающий вид ввиду того, что она оказалась в бесхозном состоянии.

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«До войны — одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины. Интеллектуальная система автоматического полива, энергоэффективная система освещения, комфортная трибуна на 200 зрителей, многофункциональная телевизионная башня — все это и многое другое мы реализовали в предвоенные годы.

Сейчас на тренировочных полях Мариуполя царит «русский мир» во всей своей нелепой красоте", — написал в комментарии к фото Санин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3097744963824382&id=100007667252893

Ранее вице-президент Мариуполя показал, как российские военные уничтожили стадион имени Владимира Бойко и инфраструктуру команды.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Российская агрессия ФК Мариуполь Военное вторжение Война в Украине Фото Война России против Украины

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