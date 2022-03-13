Hyundai приостановил сотрудничество с Челси
Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Olivia Harris)
Южнокорейская компания Hyundai приостановила сотрудничество с лондонским Челси из-за санкций против его владельца российского миллиардера Романа Абрамовича.
Об этом сообщает Daily Mail.
«В нынешних обстоятельствах мы приняли решение приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до последующих сообщений», — говорится в сообщении компании.
Hyundai был партнером Челси с 2018 года.
10 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.
Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.
Позже английская Премьер-лига отстранила Абрамовича от управления лондонским клубом.
Также сообщалось, что после того, как банк Barclays заблокировал корпоративные кредитки Челси, у клуба возникли финансовые трудности, из-за чего он может не доиграть сезон.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.