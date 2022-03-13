Hyundai приостановил сотрудничество с Челси 13 марта, 13:37 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Olivia Harris)

Южнокорейская компания Hyundai приостановила сотрудничество с лондонским Челси из-за санкций против его владельца российского миллиардера Романа Абрамовича.



Об этом сообщает Daily Mail.

«В нынешних обстоятельствах мы приняли решение приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до последующих сообщений», — говорится в сообщении компании.

Hyundai был партнером Челси с 2018 года.



10 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов, среди них — Абрамович.

Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.

Позже английская Премьер-лига отстранила Абрамовича от управления лондонским клубом.



Также сообщалось, что после того, как банк Barclays заблокировал корпоративные кредитки Челси, у клуба возникли финансовые трудности, из-за чего он может не доиграть сезон.

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