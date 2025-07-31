Санта-Колома — Полесье. Где и когда смотреть матч квалификации Лиги конференций
Первый матч выиграла Санта-Колома (Фото: ФК Полесье)
Украинский клуб проведет ответный поединок с соперником из Андорры во втором отборочном раунде Лиги конференций.
Игра Санта-Колома — Полесье пройдет в четверг, 31 июля. Начало в 19:00.
Неделю назад андоррцы сенсационно обыграли Полесье — 2:1.
Матч Санта-Колома — Полесье в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Полесье — 1.67, ничья — 4.45, победа Санта-Коломы — 5.50.
Санта-Колома — лучший клуб Андорры. На счету команды 13 побед в национальном чемпионате и 10 выигранных Кубков Андорры. В прошлом сезоне Санта-Колома заняла третье место в национальном чемпионате.
Победитель противостояния Санта-Колома — Полесье сыграет в следующем раунде против победителя пары Пакш (Венгрия) — Марибор (Словения). Проигравшая команда заваршит выступления в еврокубках.
Ранее мы писали, где можно посмотреть матч квалификации Лиги Европы Шахтер — Бешикташ.
Напомним, что киевское Динамо вышло в третий раунд отбора Лиги чемпионов.