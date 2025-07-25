«Это полный позор». Легендарный тренер отреагировал на поражение Полесья от команды из Андорры

Опытного специалиста неприятно удивила игра подопечных Руслана Ротаня, однако он считает, что украинская команда в итоге пройдет этого соперника.

«Вот это полный позор для нашего футбола! Извините меня, но как можно проигрывать команде из Андорры? В этой стране нет футбола. Нельзя такое допускать тренеру. Кому ты проиграл? В Андорре ребята пришли после работы поиграть в футбол, да еще и Полесье обыграли. Это же позор!

Ротань должен понимать, что его ждут не только победы, но и поражения, но только не от команд из Андорры. Я думаю, во втором матче Полесье соберется и пройдет эту команду.

Не исключаю, что в первой игре могло быть пижонство. Такое ощущение, будто игроки Бога за ногу поймали. Забили один мяч — и уже праздник. Это их работа, они в каждой игре должны играть и отрабатывать. Показывать себя, чтобы можно было их продать", — цитирует Сабо Blik.

Ответный матч Санта-Колома — Полесье состоится через неделю, 31 июля.

Напомним, что в отборе Лиги чемпионов Динамо разгромило мальтийских спартанцев.