«Мне совсем не понравилось». Главный тренер сборной Португалии раскритиковал поведение Роналду в матче ЧМ-2022 5 декабря, 21:00 Роналду не хотел уходить с поля (Фото:REUTERS/Thaier Al-Sudani)

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш остался недоволен поведением лидера сборной Португалии Криштиану Роналду в матче чемпионата мира по футболу против Южной Кореи.



Наставнику не понравилось, что Роналду был недоволен своей заменой на 65-й минуте и неохотно покидал поле, сообщает L'Equipe.

«По окончании матча я пошел на флеш-интервью и на пресс-конференцию. Во время игры ничего не слышал. Только видел, как Криштиану ссорился с корейцем. С тех пор видел только фотографии, они мне совсем не понравились. Совсем.

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Эти вопросы решаются внутри. Они урегулированы. Точка", - сказал Сантуш.

Ранее у Роналду был конфликт с главным тренером Манчестер Юнайтед Эриком тен Хагом, после чего португалец в интервью раскритиковал наставника и клуб, а «красные дьяволы» в свою очередь разорвали с португальцем контракт.