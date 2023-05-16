Невероятная точность: Вратарь забил безумный гол от собственных ворот — видео

16 мая, 22:53
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Радость Сантьяго Рамиреса после гола из собственной штрафной (Фото:instagram.com/ca_morelia/)

Радость Сантьяго Рамиреса после гола из собственной штрафной (Фото:instagram.com/ca_morelia/)

Ответный полуфинальный матч плей-офф Лиги де Экспансьон между Селая и Атлетико Морелия запомнился невероятным голом голкипера гостей.

Первый поединок полуфинала чемпионата Мексики завершился вничью (1:1), а победитель определился во второй игре.

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Хозяева забили первыми, однако затем пропустили дважды. В компенсированное время вратарь Селая пришел на розыгрыш штрафного. Ему удалось пробить головой после подачи, но мяч полетел точно в руки голкиперу Сантьяго Рамиресу.

Видео дня

Мексиканец с первой попытки зафиксировал мяч и решил пробить по пустым воротам Селая. Удар оказался настолько точным, что он попал в сетку ворот хозяев. Благодаря этому голу Атлетико удвоил преимущество по сумме двух встреч и вышел в финал соревнования.

Отметим, что в финальном поединке за титул чемпиона Мексики Атлетико Морелия сыграет с Тапатио.

Ранее сообщалось, что знаменитый французский футболист забил гол с центра поля после совета болельщика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

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