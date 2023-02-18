Сенсационный лидер чемпионата Италии Наполи одержал седьмую победу кряду и установил отрыв в 18 очков — видео
Кварацхелия снова забил за Наполи (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
В итальянской Серии А стартовал 23-й тур.
Сенсационный лидер первенства Наполи, который не был чемпионом Италии 33 года, нанес визит к Сассуоло и победил со счетом 2:0.
Гости смогли выйти вперед уже на 12-й минуте, когда забил Хвича Кварацхелия. Это уже 10-й гол для грузинского полузащитника неаполитанцев в Серии А текущей кампании.
На исходе получаса игры Виктор Осимхен удвоил перевес гостей и записал в свой актив 18-й гол в чемпионате, благодаря чему он лидирует в гонке бомбардиров.
Этот успех позволил Наполи оторваться уже на 18 очков от своего ближайшего преследователя Интера, который провел на один матч меньше.
Сассуоло — Наполи 0:2
Голы: Кварацхелия, 12, Осимхен, 33
В прошлом туре Серии А Наполи победил дома Кремонезе 3:0