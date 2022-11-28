«Молюсь, чтобы я не пересекся с ним». Известный боксер увидел в поведении Месси неуважение к Мексике и пригрозил футболисту — видео 28 ноября, 10:49 Саулю Альваресу не понравилось поведение Лионеля Месси (Фото:Сауль Альварес via Instagram)

Абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу не понравилось поведение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча с Мексикой (2:0) на чемпионате мира по футболу.

После игры аргентинские футболисты праздновали победу в раздевалке, а в одном из эпизодов Месси пнул футболку сборной Мексики, лежавшую на полу.

Вероятно, Месси сделал это ненамеренно, однако Альварес расценил это как неуважение к Мексике и пригрозил аргентинскому футболисту.

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«Видели, как Месси вытирает пол нашей футболкой и флагом? Молюсь, чтобы я не пересекся с ним в жизни.

Так же, как я уважаю Аргентину, вы должны уважать Мексику! Я не говорю о стране (Аргентину), я говорю о Месси из-за его поведения", - написал Альварес в Twitter.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может продолжить карьеру в Интере Майами.