«Молюсь, чтобы я не пересекся с ним». Известный боксер увидел в поведении Месси неуважение к Мексике и пригрозил футболисту — видео

28 ноября, 10:49
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Саулю Альваресу не понравилось поведение Лионеля Месси (Фото:Сауль Альварес via Instagram)

Саулю Альваресу не понравилось поведение Лионеля Месси (Фото:Сауль Альварес via Instagram)

Абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу не понравилось поведение нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча с Мексикой (2:0) на чемпионате мира по футболу.

После игры аргентинские футболисты праздновали победу в раздевалке, а в одном из эпизодов Месси пнул футболку сборной Мексики, лежавшую на полу.

Вероятно, Месси сделал это ненамеренно, однако Альварес расценил это как неуважение к Мексике и пригрозил аргентинскому футболисту.

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«Видели, как Месси вытирает пол нашей футболкой и флагом? Молюсь, чтобы я не пересекся с ним в жизни.

Так же, как я уважаю Аргентину, вы должны уважать Мексику! Я не говорю о стране (Аргентину), я говорю о Месси из-за его поведения", - написал Альварес в Twitter.

https://twitter.com/Canelo/status/1597017518530387968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597022783879680000%7Ctwgr%5Ec34ace629d04e491fc1622c8dcc02a0d038a2a32%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.kz%2Fnews%2Fya-doberus-do-nego-kanelo-ulichil-lionelya-messi-v-neuvajenii-meksiki-video
https://twitter.com/Ramiro1291/status/1597022783879680000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597022783879680000%7Ctwgr%5Ec34ace629d04e491fc1622c8dcc02a0d038a2a32%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.kz%2Fnews%2Fya-doberus-do-nego-kanelo-ulichil-lionelya-messi-v-neuvajenii-meksiki-video
https://twitter.com/019_AS/status/1597018713701912576?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1597018713701912576%7Ctwgr%5Ec34ace629d04e491fc1622c8dcc02a0d038a2a32%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.sports.kz%2Fnews%2Fya-doberus-do-nego-kanelo-ulichil-lionelya-messi-v-neuvajenii-meksiki-video

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может продолжить карьеру в Интере Майами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси ЧМ-2022 Сборная Аргентины Сауль Альварес

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