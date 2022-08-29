Роналду обидел журналистку перед матчем чемпионата Англии — видео
Всего неделей ранее Роналду подобным образом унизил бывшего защитника Ливерпуля Джейми Каррагера (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
Звездный форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду перед матчем 4-го тура чемпионата Англии против Саутгемптона обидел журналистку Линси Хипгрейв.
Во время разминки 37-летний нападающий «красных дьяволов» подошел к своим бывшим одноклубникам Рио Фердинанду и Полу Скоулзу, а также еще одному экс-футболисту Питеру Краучу.
Все трое в прямом эфире обсуждали предстоящую игру в роли экспертов вместе с Хипгрейв.
Роналду тепло поприветствовал бывших коллег, но при этом демонстративно прошел мимо Линси, поставив ее в не очень ловкое положение. Позже журналистка сказала, что она была единственной, с кем не поздоровался Криштиану.
Интересно, что всего неделей ранее Роналду подобным образом унизил бывшего защитника Ливерпуля Джейми Каррагера, который его критиковал.
В соцсетях фанаты уже задаются вопросом, не говорила ли ранее Хипгрейв нелицеприятные для Криштиану слова.
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