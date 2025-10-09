10 голов в отборе ЧМ-2026. Сборная Австрии одержала самую крупную победу в своей истории
Австрийцы разгромили Сан-Марино (Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl)
Национальная сборная Австрии по футболу обыграла Сан-Марино со счетом 10:0 в домашнем отборочном матче чемпионата мира 2026 года.
В первом тайме австрийцы забили шесть голов в ворота соперника, а после перерыва добавили еще четыре мяча.
В составе хозяев покер оформил форвард Марко Арнаутович, дубль сделал защитник Штефан Пош.
10:0 — новая самая крупная победа в истории сборной Австрии по футболу.
Предыдущий рекорд держался 48 лет. В 1977-м австрийцы на своем поле разгромили Мальту со счетом 9:0 в поединке отбора на чемпионат мира-1978.
Австрия набрала максимальные 15 очков в пяти матчах отбора ЧМ-2026 и возглавляет свою группу.
Мы писали, что Ребров рассказал о мотивации футболистов на матч с Исландией.