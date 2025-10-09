10 голов в отборе ЧМ-2026. Сборная Австрии одержала самую крупную победу в своей истории

Национальная сборная Австрии по футболу обыграла Сан-Марино со счетом 10:0 в домашнем отборочном матче чемпионата мира 2026 года.

В первом тайме австрийцы забили шесть голов в ворота соперника, а после перерыва добавили еще четыре мяча.

В составе хозяев покер оформил форвард Марко Арнаутович, дубль сделал защитник Штефан Пош.

10:0 — новая самая крупная победа в истории сборной Австрии по футболу.

IT'S HAPPENED! WE'VE GOT 10!



🇦🇹 07' | Austria 1-0 San Marino

🇦🇹 08' | Austria 2-0 San Marino

🇦🇹 24' | Austria 3-0 San Marino

🇦🇹 30' | Austria 4-0 San Marino

🇦🇹 42' | Austria 5-0 San Marino

🇦🇹 45' | Austria 6-0 San Marino

🇦🇹 47' | Austria 7-0 San Marino

🇦🇹 76' | Austria 8-0 San… pic.twitter.com/BHpg54Q49Z — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 9, 2025

Предыдущий рекорд держался 48 лет. В 1977-м австрийцы на своем поле разгромили Мальту со счетом 9:0 в поединке отбора на чемпионат мира-1978.

Австрия набрала максимальные 15 очков в пяти матчах отбора ЧМ-2026 и возглавляет свою группу.

