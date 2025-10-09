10 голов в отборе ЧМ-2026. Сборная Австрии одержала самую крупную победу в своей истории

9 октября, 23:44
Австрийцы разгромили Сан-Марино (Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl)

Национальная сборная Австрии по футболу обыграла Сан-Марино со счетом 10:0 в домашнем отборочном матче чемпионата мира 2026 года.

В первом тайме австрийцы забили шесть голов в ворота соперника, а после перерыва добавили еще четыре мяча.

В составе хозяев покер оформил форвард Марко Арнаутович, дубль сделал защитник Штефан Пош.

10:0 — новая самая крупная победа в истории сборной Австрии по футболу.

Предыдущий рекорд держался 48 лет. В 1977-м австрийцы на своем поле разгромили Мальту со счетом 9:0 в поединке отбора на чемпионат мира-1978.

Австрия набрала максимальные 15 очков в пяти матчах отбора ЧМ-2026 и возглавляет свою группу.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол ЧМ-2026 Сборная Австрии сборная Сан-Марино

