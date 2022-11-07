Сборная Бразилии объявила состав на ЧМ-2022 7 ноября, 20:13 В заявку попали 26 футболистов (Фото:CBF via Instagram)

Один из фаворитов чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии определилась со списком футболистов, которые поедут на турнир.

Главный тренер сборной Бразилии Тите внес в заявку 26 футболистов, девять из которых — форварды, сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Только 10 футболистов из заявки имеют опыт выступлений на чемпионате мира. Для 16 игроков этот Мундиаль станет первым в карьере.

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Заявка сборной Бразилии:

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Вевертон (Палмейрос)

Защитники: Тиагу Силва (Челси), Маркиньос (ПСЖ), Данило (Ювентус), Алекс Теллес (Севилья), Алекс Сандро (Ювентус), Эдер Милитао (Реал), Глейсон Бремер (Ювентус), Дани Алвес (Пумас)



Полузащитники: Бруно Гимараес (Ньюкасл), Каземиро (Манчестер Юнайтед), Лукас Пакета (Лион), Фабинью (Ливерпуль), Фред (Манчестер Юнайтед), Эвертон Рибейро (Фламенго)



Нападающие: Неймар (ПСЖ), Винисиус Жуниор (Реал), Антони (Манчестер Юнайтед) Родриго (Реал), Ришарлисон (Тоттенхэм), Рафинья (Барселона), Габриэл Мартинелли (Арсенал), Педро (Фламенго), Габриэл Жезус (Арсенал)

На групповом этапе чемпионата мира Бразилия сыграет со Швейцарией, Сербией и Камеруном.

Сборная Украины остановилась в шаге от выхода на ЧМ-2022, уступив в финальной игре плей-офф отбора Уэльсу со счетом 0:1.