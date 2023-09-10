Сборная Германии стала чемпионом мира по баскетболу, одолев в финале Сербию — видео

10 сентября, 19:01
Поделиться:
Триумф сборной Германии на чемпионате мира по баскетболу (Фото:REUTERS/Lisa Marie David)

Триумф сборной Германии на чемпионате мира по баскетболу (Фото:REUTERS/Lisa Marie David)

В воскресенье, 10 сентября, прошел финал чемпионата мира по баскетболу.

Читайте также:
Определились финалисты. США сенсационно проиграли Германии зрелищный матч в полуфинале чемпионата мира по баскетболу

В матче за главный трофей турнира сборная Германии переиграла Сербию (83:77).

Первая четверть закончилась победой сербов — 23:26, однако в следующих двух немцы оказались сильнее — 24:21, 22:10. В четвертой четверти Сербия победила соперников со счетом — 14:20, но этого оказалось недостаточно, чтобы помешать Германии впервые в истории выиграть чемпионат мира по баскетболу.

Видео дня

Германия — Сербия — 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

https://www.youtube.com/embed/Gf22KareMHI?si=B9ISV-kwjYju9gO8
Читайте также:
«Я копия Мбаппе». Звезда баскетбола умоляет саудовский клуб подписать его вместо француза — фото

Стоит отметить, что разыгрывающего сборной Германии Денниса Шрёдера признали самым ценным игроком соревнования.

Напомним, что турнир проходил в Японии, Индонезии и Филиппинах.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Сербии по баскетболу потерял почку после матча на чемпионате мира.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Баскетбол Чемпионат мира по баскетболу

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X