Сборная Германии стала чемпионом мира по баскетболу, одолев в финале Сербию — видео 10 сентября, 19:01 Триумф сборной Германии на чемпионате мира по баскетболу (Фото:REUTERS/Lisa Marie David)

В воскресенье, 10 сентября, прошел финал чемпионата мира по баскетболу.

В матче за главный трофей турнира сборная Германии переиграла Сербию (83:77).

Первая четверть закончилась победой сербов — 23:26, однако в следующих двух немцы оказались сильнее — 24:21, 22:10. В четвертой четверти Сербия победила соперников со счетом — 14:20, но этого оказалось недостаточно, чтобы помешать Германии впервые в истории выиграть чемпионат мира по баскетболу.

Видео дня

Германия — Сербия — 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

Стоит отметить, что разыгрывающего сборной Германии Денниса Шрёдера признали самым ценным игроком соревнования.

Напомним, что турнир проходил в Японии, Индонезии и Филиппинах.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Сербии по баскетболу потерял почку после матча на чемпионате мира.