Вице-чемпионы мира определились с заявкой на ЧМ-2022 9 ноября, 20:37 Хорватия — серебряный призер ЧМ-2018 (Фото:Федерация футбола Хорватии via Instagram)

Сборная Хорватии определилась с заявкой команды на чемпионат мира по футболу, который 20 ноября начнется в Катаре.

Главный тренер серебряных призеров чемпионата мира 2018 года Златко Далич внес в заявку сборной 26 футболистов, среди которых и обладатель Золотого мяча и лидер команды Лука Модрич, сообщает официальный сайт Федерации футбола Хорватии.

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Состав сборной Хорватии:

Вратари: Доминик Ливакович (Динамо Загреб), Ивица Ивушич (Осиек), Иво Грбич (Атлетико)

Защитники: Йошка Гвардиол (РБ Лейпциг), Деян Ловрен (Зенит), Борна Соса (Штутгарт), Йосип Юранович (Селтик), Иосиф Шутало (Динамо Загреб), Домагой Вида (АЕК), Мартин Эрлич (Сассуоло), Йосип Станишич (Бавария), Борна Барышич (Рейнджерс)

Полузащитники: Лука Модрич (Реал), Марсело Брозович (Интер), Матео Ковачич (Челси), Марио Пашалич (Аталанта), Ловро Маджер (Ренн), Никола Влашич (Торино), Лука Сучич (Зальцбург), Кристиан Якич (Айнтрахт)

Нападающие: Иван Перишич (Тоттенхэм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Анте Будимир (Осасуна), Марко Ливая (Хайдук), Мислав Оршич (Динамо Загреб)

На групповом этапе Хорватия сыграет с Бельгией, Канадой и Марокко.

Ранее заявку на чемпионат мира в Катаре объявила сборная Бразилии.