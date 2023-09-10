«Это важно для нашего будущего». Защитник сборной Италии пригрозил украинской сборной перед отборочным матчем на Евро-2024 10 сентября, 21:10 Федерико Димарко (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Игрок сборной Италии Федерико Димарко рассказал об ожиданиях от поединка против сборной Украины в отборе на Чемпионат Европы-2024.

Защитник заявил, что в матче против украинской команды Италия должна показать свой лучший футбол и получить важные три очка.

«Против Украины мы должны сыграть так, как должна настоящая Италия, и получить три очка. Игра на Сан-Сиро много значит для меня, а победа над Украиной важна для нашего будущего.

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Не должны допускать таких ошибок, как во втором тайме (против Северной Македонии — прим.). Мы должны обыграть Украину", — сказал Димарко, передает Tuttomercatoweb.

Отметим, что во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против Италии в Милане.

Ранее сообщалось, что команда Сергея Реброва сенсационно сыграла вничью против сборной Англии.

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