Сборная Польши не возьмет на чемпионат мира футболиста, подписавшего контракт с российским Спартаком

20 июня, 16:01
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Мацей Рыбус сыграл за сборную Польши 66 матчей (Фото:Мацей Рыбус via Instagram)

Мацей Рыбус сыграл за сборную Польши 66 матчей (Фото:Мацей Рыбус via Instagram)

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич решил не вызвать в национальную команду футболиста Мацея Рыбуса, который на фоне войны у Украины остался в России и подписал контракт с московским Спартаком.

Об этом сообщает польский футбольный союз.

Михневич сообщил Рыбусу, что в связи с «текущей клубной ситуацией» он не будет вызван на сентябрьский сбор сборной Польши, а также на него не будут рассчитывать при выборе состава на ЧМ-2022 в Катаре.

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Следует отметить, что ранее переход Рибуса в Спартак раскритиковал заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, выразив надежду, что футболиста больше не будет в национальной команде.

На счету Рыбуса 66 матчей за сборную Польши. Он был участником двух чемпионатов Европы и одного чемпионата мира.

Рыбус с 2017 года выступал за московский Локомотив, а 11 июня 2022 года он подписал контракт с другим клубом из столицы России – Спартаком.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк решил расторгнуть контракт с российским Краснодаром из-за военного вторжения РФ в Украину.

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Теги:   Футбол Спартак ЧМ-2022 Сборная Польши

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