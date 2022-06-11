Легенда сборной Украины установил рекорд в своем последнем матче за национальную команду 11 июня, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Андрей Пятов сыграл за сборную Украины 102 матча (Фото:УАФ)

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов установил рекорд, не пропустив гол в матче Лиги наций против Армении (3:0), ставший для него последним в футболке национальной команды.

Отстояв на ноль в матче с Арменией, Пятов установил рекорд сборной Украины, не пропустив гол в 47 поединках за команду сине-желтых.

Таким образом, Пятов обошел другого легендарного украинского голкипера Александра Шовковского, на счету которого 46 сухих матчей за национальную сборную.

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Пятов впервые вызван в сборную Украины в 2006 году. Матч против Армении стал для него 102-м в составе национальной команды.



Ранее Андрей Пятов сообщил, что решил завершить карьеру в национальной команде после матча с Арменией.

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