Легенда сборной Украины анонсировал завершение карьеры в национальной команде
Андрей Пятов впервые был вызван в сборную Украины в 2006 году (Фото:ФФУ)
Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов решил завершить карьеру в национальной команде.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина — Армения можно здесь
Об этом 37-летний вратарь сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Голкипер заявил, что в последний раз наденет футболку сборной Украины в матче с Арменией в Лиге наций.
«Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года», — написал футболист.
Пятов впервые был вызван в сборную Украины в 2006 году и с тех пор сыграл за национальную команду 101 матч.
Ранее Пятов уже объявлял о завершении карьеры в сборной Украины, однако из-за кадровых проблем в августе 2021 года он снова был вызван в национальную команду.
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