Легенда сборной Украины анонсировал завершение карьеры в национальной команде 11 июня, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Андрей Пятов впервые был вызван в сборную Украины в 2006 году (Фото:ФФУ)

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов решил завершить карьеру в национальной команде.

Об этом 37-летний вратарь сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Голкипер заявил, что в последний раз наденет футболку сборной Украины в матче с Арменией в Лиге наций.

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«Этот парнишка еще не догадывается, что последний матч за национальную сборную он проведет 11 июня 2022 года», — написал футболист.

Пятов впервые был вызван в сборную Украины в 2006 году и с тех пор сыграл за национальную команду 101 матч.

Ранее Пятов уже объявлял о завершении карьеры в сборной Украины, однако из-за кадровых проблем в августе 2021 года он снова был вызван в национальную команду.

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