Сборная Украины потеряла двух важных футболистов перед матчами отбора Евро-2024 15 июня, 10:05 У Пихаленка возникли проблемы со ступней (Фото:Александр Пихаленок via Instagram)

Сборная Украины понесла кадровые потери перед матчами отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года против команд Северной Македонии и Мальты.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

В матчах отбора наставник сборной Украины не сможет рассчитывать на защитника Валерия Бондаря и полузащитника Александра Пихаленка.

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Бондарь получил повреждение приводящей мышцы, а у Пихаленка возникли проблемы со ступней.

16 июня Украина в Скопье сыграет против Северной Македонии, а 19 июня в Трнаве встретится с Мальтой

Состав сборной Украины на матчи отбора:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Лунин (Реал)

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Александр Сваток (Днепр-1), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Эдуард Соболь (Страсбур), Сергей Кривцов (Интер)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба — Динамо), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Малиновский (Олимпик), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Даниил Игнатенко (Бордо), Владислав Кочергин (Ракув)

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Владислав Ванат (Динамо), Назарий Русин (Заря).

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью 3:3 в товарищеском матче с Германией.