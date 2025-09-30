«Он пожмет руку и попрощается»: журналист назвал условие, при котором Ребров покинет сборную Украины

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, судьба наставника во главе национальной команды зависит от игр, которые пройдут в октябре.

«Октябрьские матчи Ребров точно проведет, и от их исхода, скорее всего, зависит его дальнейшая судьба. Потому что на данный момент, из того, что я понимаю, с тем, с кем Сергей Ребров общается, его позиция — он сейчас сконцентрирован на работе со сборной, с которой имеет контракт. Он занимается формированием списков. И как раз от октябрьских матчей будет зависеть.

Поскольку, по моей информации, на данный момент Ребров придерживается такой позиции — если он в октябре поймет, что у сборной Украины нет шансов выйти на чемпионат мира, он пожмет руку и попрощается со сборной. Если он сохраняет шансы, выигрывает матчи, насколько я понимаю, он дальше поведет сборную на ноябрьские матчи, чтобы цепляться за эти шансы", — сказал Бурбас.

Сборная Украины 10 октября сыграет против Исландии, а 13-го — с Азербайджаном.

Напомним, в первой игре «сине-желтые» уступили Франции (0:2), а затем сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

Ранее сообщалось, что Ребров вернет в сборную Украины легионера и футболиста Динамо.